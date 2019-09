Van Eyken schuldig bevonden aan moord: 23 jaar cel

In juli 2014 wordt Marc Dellea vermoord teruggevonden in zijn appartement. De man is met een kogel door het hoofd om het leven gebracht. Het gerechtelijk onderzoek leidt naar Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot, de ex-vrouw van het slachtoffer. Boigelot is op dat moment de assistente en minnares van Van Eyken, voormalig Vlaams parlementslid en tussen 1993 en 2005 burgemeester van Linkebeek.

Het Brusselse parket voert in 2015 onder meer huiszoekingen uit in zijn woning in Zaventem en zijn kantoor in het Vlaams Parlement. De parlementaire onschendbaarheid van Van Eyken wordt opgeheven. In april 2017 worden hij en Boigelot officieel in verdenking gesteld van de moord op Dellea.

Het proces moest in november 2018 starten, maar werd uitgesteld omdat een DVD met bewijsmateriaal gesaboteerd wordt. Op de DVD staan onder andere beelden waarop te zien is hoe Van Eyken en Boigelot het appartement verlaten waar later Marc Dellea dood wordt aangetroffen. Ook daarvoor wordt het koppel vervolgd.



'Manipulatieve en agressieve narcist'

De verdachten hebben tijdens het proces hun onschuld staande gehouden. Maar volgens de correctionele rechtbank is de bewijslast tegen Van Eyken en Boigelot groot. De rechter spreekt van een laffe daad en ijskoude exectutie die minitieus voorbereid was, gevolgd door leugenachtige verklaringen tijdens het onderzoek en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Het koppel reageerde emotieloos op hun veroordeling.

Een psychiater omschrijft Van Eyken als een narcist die fysiek en mentaal agressief is en net als zijn echtgenote manipulatief. Beiden zijn schuldig aan de moord op Dellea en krijgen elk een celstraf van 23 jaar. Het openbaar ministerie eist ook de onmiddellijke aanhouding, volgens hen is er nameliijk een grote kans op vluchtgevaar.