Van Horebeek neemt afscheid van motorcross: “Een zware last valt van mijn schouders”

Twee weken geleden reed motorcrosser Jeremy Van Horebeek, afkomstig uit Lot maar al jaren wonend in het Limburgse Peer, zijn laatste wedstrijd in het Amerikaanse Buchanan. Daarin slaagden Van Horebeek en zijn Belgische ploegmaats Geerts en Everts er net niet in om het podium te halen. Na de wedstrijd vond het moment van de dag plaats toen Van Horebeek door zijn knieën ging om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

Na een internationale carrière van 15 jaar scheurde Van Horebeek in Amerika voor de laatste keer in de MXGP-klasse met zijn motor rond. Dat brengt een emotionele rollercoaster met zich mee want de laatste jaren waren niet altijd even makkelijk voor Jerre. “Na het overschrijden van de finish viel er een zware last van mijn schouders”, vertelt Van Horebeek. “Fysiek en mentaal zijn de laatste twee jaar van mijn carrière slopend geweest. De wil om nog uitzonderlijk goed te willen presteren is nog steeds aanwezig maar de jaren hebben hun tol geëist. Vooral beter willen doen dan mogelijk met een motor die nog in volle ontwikkeling is, heeft aan mij gevreten.”

De voorbije jaren reed Van Horebeek voor het Italiaanse Beta, dat met de voormalige Beerselnaar als uithangbord in 2021 terugkeerde naar de MXGP. In 2014 wordt Van Horebeek op een Yamaha vice-wereldkampioen in de MXGP. Een ander hoogtepunt is zijn Belgische titel in 2017 in Gooik. Van Horebeek vreest het zwarte gat na zijn carrière niet. Hij heeft plannen genoeg. “Het is tijd voor iets anders in mijn leven. Samen met Glenny heb ik twee schatten van kinderen, wij hebben net samen een huis gekocht en na mijn laatste wedstrijd heb ik haar ten huwelijk gevraagd”, besluit Van Horebeek.