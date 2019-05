Van Langenhove: "Het vertrouwen is groot, ik verwacht een sterk resultaat"

Dries Van Langenhove, onafhankelijk lijsttrekker voor Vlaams Belang voor de Kamer in Vlaams-Brabant, heeft vanochtend zijn stem uitgebracht in thuisbasis Opwijk. "Het vertrouwen is groot, we hebben een sterke campagne gevoerd."

Dries Van Langenhove voorspelt een goed resultaat voor Vlaams-Belang in Vlaams-Brabant. "We hebben met een sterk team een mooie campagne gevoerd. Het vertrouwen is groot, ik denk dat we een sterk resultaat gaan neerzetten," zegt Van Langenhove aan RINGtv.

Maar met dat sterk resultaat zal Vlaams Belang door het cordon sanitaire naar alle waarschijnlijkheid in de oppositie belanden. "Dat zegt u, maar ik niet. Wie zegt dat we niet kunnen mee regeren? Volgens mij is alles mogelijk," aldus Van Langenhove.

Opvallend, op het moment dat Dries Van Langenhove zijn stem uitbracht, werd het volledige stembureau ontruimd. Omdat de Opwijkenaar een hele persmeute in zijn zog meehad, wou de voorzitter van het kiesbureau niet dat andere mensen in beeld werden gebracht terwijl Van Langenhove stemde.

Wat gaat Van Langenhove tot slot de rest van de dag doen? "Ik ben zelfstandige dus zal nog wat werken. Tussendoor houd ik zeker de resultaten in de gaten. Vanavond trekken we met de volledige ploeg naar Londerzeel," besluit Van Langenhove.