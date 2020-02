Vandalen blijven kunstwerk ‘Boot’ viseren

Vandalen weten van geen ophouden in Kapelle-op-den-Bos. Nog geen maand nadat er vernielingen werden aangebracht hebben ze zich opnieuw vergrepen aan het kunstwerk ‘Boot’ aan de vaart. Verschillende panelen moesten eraan geloven. Het is intussen al de derde keer dat er schade wordt toegebracht aan het kunstwerk.

Het kunstwerk ‘Boot’ is een ontwerp van kunstenaars van de Vilvoordse Portaelsschool, dat mee uitgewerkt werd door Eternit. Het kadert in het kunst- en bewustmakingsproject ‘wegvanwater’ dat in de zomer van 2015 ingehuldigd werd aan de Westdijk. Eind vorige maand werd ook al schade aangericht. Daarvoor was het langer geleden: in maart 2017 richtten vandalen een eerste keer beschadigingen aan aan het kunstwerk.

Er zijn overigens nog geen herstellingen gebeurd waardoor er van het originele kunstwerk stilaan niet veel meer overblijft. De gemeente laat weten dat ze contact opgenomen heeft met Eternit. Zij bezorgen in april nieuwe panelen waarna de herstellingswerken kunnen starten.