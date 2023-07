Veertigtal architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven verzetten zich tegen bouwpauze in Ternat

De bouwpauze in Ternat blijft de gemoederen beroeren. Tientallen architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven dienen een klacht in tegen de gemeenteraadsbeslissing. Door de bouwpauze worden er tot en met 2025 geen grote bouwprojecten meer toegelaten.

Een veertigtal architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven dienen een klacht in tegen de bouwpauze in Ternat. Volgens hen biedt de gemeenteraadsbeslissing geen oplossing, is de bouwdruk niet van die aard om een pauze in te voeren en komen lopende dossiers er vast door te zitten. De klachten werden ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de provincie Vlaams-Brabant, waardoor provinciegouverneur zich nu over het dossier moet buigen.

Grootschalige projecten zullen er zo goed als zeker geen omgevingsvergunning meer krijgen of worden onderworpen aan extra belastingen. De partijen willen de verstedelijking tegengaan. Het voorstel kwam van voormalige oppositiepartijen Open VLD en N-VA. Voor Ternat onthield zich, cd&v en Volks stemde voor de bouwpauze. De christendemocraten verwezen daarop Voor Ternat naar de oppositiebanken en vormt sinds gisteren met Open VLD en N-VA een nieuwe meerderheid.