Verdachten roofoverval Steenokkerzeel blijven in de cel

Vier mensen die verdacht worden betrokken te zijn bij een brutale roofoverval in Steenokkerzeel, blijven in de cel. De raadkamer verlengde hun aanhouding.

Begin november werd een koppel vijftigers thuis in Steenokkerzeel brutaal overvallen. De man en de vrouw werden meermaals gestoken met een mes en kregen ook verschillende slagen toegediend. De slachtoffers werden vervolgens gekneveld met tape en snelbinders. De daders sloegen uiteindelijk op de vlucht met een wagen, een camper, een bankkaart, auto- en huissleutels en een gsm-toestel. De slachtoffers werden toen allebei in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

In de dagen daarna konden drie verdachten worden opgepakt. Twee van hen werden opgepakt in het Limburgse Munsterbilzen, een derde in Kortrijk. Een van de daders is de neef van het vrouwelijke slachtoffer. Nog later werd een koppel uit Koersel opgepakt omdat ze na de feiten onderdak en andere hulp zouden hebben geboden aan de roofovervallers. De man werd na verhoor aangehouden, zijn vrouw werd vrijgelaten.

De vier verdachten blijven in de cel. Drie van hen worden in verdenking gesteld van roofmoord. De speurders denken dus dat ze de intentie hadden om de bewoners van de woning in Steenokkerzeel te doden.