Verkoeling zoeken aan boord van Kanaaltochten Brabant

Verkoeling zoeken bij deze zomerse temperaturen kan niet alleen in, maar ook op het water. Kanaaltochten Brabant zet, na een moeilijke coronaperiode, zijn toeristisch aanbod weer extra in de kijker. Wij voeren mee op één van de nieuwe boottochten, tussen het Scheldeland en Vilvoorde.

RINGtv stapte gisteren aan boord van de Verdi die van Willebroek naar Brussel vaart. “De Verdi is een uitstekend schip om grotere groepen te ontvangen: bedrijven, verenigingen of familiefeesten”, zegt Linda Presburg van Kanaaltochten Brabant. “Maar je kan ook individueel reizen. Onderweg valt heel wat te zien, zoals de sluis van Zemst. Bij het uitgraven van de nieuwe sluis hebben ze in de bodem fossielen gevonden: geraamtes van een oude mammoet”, vertelt gids Jean Aernaudts.

Kanaaltochten Brabant zet de laatste jaren ook in op de combinatie van boot en fiets. “Je kan dan varen tot aan Klein-Willebroek en terugkeren met de fiets. Je kan via jaagpaden langs de Rupel, Dijle, Zenne en het Zeekanaal helemaal terug richting Vilvoorde fietsen”, aldus Presburg. Een ticket boeken kan eenvoudig via de website van Rivertours. Nog tot en met augustus staan er toeristische boottochten langs verschillende routes op het programma.