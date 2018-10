Verrassing: kinderen doen flashmob voor leerkrachten

Vrijdag is het de dag van de leerkracht, traditioneel een dag waarop leerkrachten in de bloemetjes worden gezet. Omdat het er morgen pedagogische studiedag is, hebben ze in basisschool De Brug in Ternat het feestje een dag vervroegd. Alle kinderen verrasten er hun leerkrachten vanmorgen met een muzikale flashmob.