Villa Mon Désir Wemmel kanshebber voor Onroerenderfgoedprijs

“Met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren”, legt bevoegd Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) uit. “In de editie van 2021 gaan we op zoek naar bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed dat in de regel niet publiek toegankelijk is. Achtentwintig kandidaten schreven zich in. Daaruit selecteerde een onafhankelijke jury drie laureaten, waarvan één op 1 oktober de winnaar wordt van de Onroerenderfgoedprijs 2021.” Een van de drie laureaten is de villa Mon Désir in Wemmel. Ze is in de running samen met het herenhuis Hotel d’Udekem d’Acoz in Leuven en een modernistische burgerhuis door Joseph De Bruycker in Roeselare. “Villa Mon Désir is een driegevelwoning met een opvallende tuin, in 1924-1925 gebouwd voor particulieren in het toen nog rurale Wemmel”, vertelt Diependaele. ‘Na een periode van verval zijn zowel het huis als de tuin gerestaureerd met oog voor detail en gebruik van oude ambachten.”