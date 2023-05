Vilvoorde gaat jongeren motiveren om te stemmen: “Belangrijk dat ze hun stem laten horen”

Bij de Europese verkiezingen van juni 2024 kunnen in België voor de eerste keer alle jongeren vanaf zestien jaar gaan stemmen. 16 en 17-jarigen moeten zich wel registreren om hun stem te kunnen uitbrengen. Het zijn de steden en gemeenten die de praktische registratie van de jongere kiezers moeten opvolgen. Ze kunnen volgens Groen-gemeenteraadslid Aimen Horch dus ook een grote rol spelen bij het motiveren van zoveel mogelijk jongeren om zich ook werkelijk te registreren.

“Het stadsbestuur moet niet wachten dat jongeren zich vanzelf aanmelden. Ga ze zoeken daar waar ze zijn: op scholen, op pleintjes of bij jongerenverenigingen. Ik geloof in die samenwerking om jongeren te informeren en te motiveren”, stelt gemeenteraadslid Aimen Horch. “Wij zijn de jongste stad van Vlaanderen. Het is dan ook normaal dat wij al onze burgers helpen bij het vervullen van hun burgerplicht. Vandaag meer dan ooit is het belangrijk dat jongeren hun stem laten horen. Op straat, in het middenveld, maar ook in de stembus.”