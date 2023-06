Vilvoorde is getreuzel rond fietspad Europabrug beu: “Een absurde situatie”

De ongerustheid over het fietspad aan de Europabrug in Vilvoorde blijft. In oktober vorig jaar trok burgemeester Hans Bonte al aan de alarmbel. Bij de heringerichte Vlierkensstraat twee weken geleden deed hij dat opnieuw. “Daar ligt een levensgevaarlijk stuk te wachten op beslissingen. Ik roep de bevoegde minister en de Vlaamse Waterweg op om dat stuk veilig aan te pakken”, aldus Bonte.

De werken in het centrum van Vilvoorde zijn volop bezig. Het Heldenplein wordt volledig heringericht en het Ringtrambustracé krijgt stilaan vorm met vrije busbanen en mooie brede fietspaden. Behalve op het brugdek zelf. Daar weet blijkbaar niemand hoe het verder moet. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte wees in oktober vorig jaar al in de richting van de Vlaamse Waterweg. “Zij staan nog nergens met hun plannen", zei Bonte toen. "Er is nog geen aanbesteding en het is niet duidelijk of er budget is en of de werken op de brug technisch haalbaar zijn. Het is absurd dat je zoiets onderling niet bespreekt, terwijl aan de werken jaren voorbereiding vooraf is gegaan."

Acht maanden later is er nog altijd grote onduidelijkheid. Vorige week legde onze redactie de vraag voor aan de Vlaamse Waterweg. “We hebben intern navraag gedaan, blijkbaar neem je hiervoor het best contact op met De Werkvennootschap”, klinkt het antwoord. Bij De Werkvennootschap, dat de werken in Vilvoorde coördineert, vallen ze uit de lucht en zeggen dat wel degelijk de Vlaamse Waterweg verantwoordelijk is voor de werken op de brug.

Burgemeester Hans Bonte is het getreuzel beu. Dat herhaalde hij twee weken nog toen de heringerichte Vlierkensstraat werd ingehuldigd. “Vooral omdat er om de haverklap zware ongevallen gebeuren met fietsers”, meent Bonte. “Ik hoop dat we niet het hele traject van de Ringtrambus en de fietssnelwegen moeten openen op een moment dat dat stuk nog niet gerealiseerd is. Het is vijf voor twaalf om dat rond te krijgen.”