Vilvoorde maakt zich op voor de Jaarmarkt

Vilvoorde is in de ban van de jaarlijkse kermis en Jaarmarkt. Begin dit weekend ging de Troostkermis al van start, morgen 1 mei is er de Jaarmarkt. De jaarlijkse traditie biedt de welgekende landbouwprijskampen, gezellige marktkraampjes, verschillende optredens en dus ook de Troostkermis. Door de feestelijkheden wordt op 1 mei een deel van het centrum afgesloten voor het doorgaand verkeer en mag je ook tot en met 2 mei in heel wat straten niet rijden of parkeren.