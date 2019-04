Vilvoorde IS-strijder veroordeeld voor terrorisme

Drie Belgische IS-strijders zijn vanmorgen door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Het gaat onder andere om de Vilvoordse Syriëstrijder Hamsa Nmili, die in oktober 2018 vanuit de gevangenis in Syrië nog een interview gaf aan VRT-journalist Rudi Vranckx.

Nmili radicaliseerde in 2011 onder invloed van Sharia4Belgium en vertrok twee jaar later naar Syrië om er tegen Assad te vechten. De Vilvoordenaar, die de strijdersnaam Abou Oussama al-Belgiki droeg, maakte deel uit van de eerste golf van Belgische jihadisten die naar Syrië reisden. In september 2017 werd Hamsa Nmili gevangen genomen door Koerdische strijders, waarna hij in Syrië in de gevangenis belandde. Volgens de Brusselse correctionele rechtbank nam hij deel aan de activiteiten van een terroristische groepering en voerde hij ook nog propaganda voor IS. Hij werd vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel.

Een tweede beklaagde, Azeddine Kbir Bounekoub, werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij kreeg in 2015 al een gevangenisstraf van 15 jaar opgelegd op het grote Sharia4Belgium-proces omdat hij in Syrië de rechterhand was van Houssien Elouassaki, de beruchte jihadist uit Vilvoorde die de oorlog niet overleefde. De derde beklaagde, Ouhabi Mohssine, werd vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel.

De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de drie IS-strijder. “Door hun afwezigheid op het proces en de zwaarwichtigheid van de bewezen geachte feiten, is het niet ondenkbaar dat ze de vlucht zullen nemen om zich aan hun straf te onttrekken”, aldus de rechter.