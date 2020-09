Vilvoorde stuurt mondmaskerplicht bij

De maatregelen op een rijtje:

- Het dragen van een mondmasker is voor alle +12 jarigen vanaf donderdag 10 september verplicht op de volgende plaatsen:

o Leuvensestraat (tussen Vijfhoek en Grote Markt),

o Grote Markt en zijstraten,

o Guldenschaapstraat,

o Nowélei (Jean-Baptiste),

o Portaelsplein.

- Daarnaast is het dragen van een mondmasker voor +12 jarigen verplicht in de omgeving van de scholen bij de start en het einde van de schooldag. Ook bij het bezoeken van de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt op de Rooseveltlaan is het dragen van een mondmasker verplicht.

- Op alle andere plaatsen in Vilvoorde dien je altijd een mondmasker op zak te hebben en zet je dit op wanneer de afstandsregel van 1,5m niet kan gewaarborgd worden.

- We herinneren er ook nog aan dat een mondmasker verplicht is bij het wachten voor openbaar vervoer (bushaltes, treinperron) en bij het nemen van het openbaar vervoer.

Daarnaast roept het stadsbestuur iedereen die terugkeert uit een oranje of rode zone om zich te houden aan de opgelegde maatregelen van test en/of quarantaine. Burgemeester Hans Bonte: “De maatregelen rond testen en quarantaine zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het virus opnieuw meer grip krijgt op de samenleving. De cijfers voor de noordrand en voor Vilvoorde blijven jammer genoeg nog steeds hoog. Het is absoluut noodzakelijk dat wie zich moet laten testen, dit doet en vervolgens thuis blijft. Verder blijven ook de algemene hygiënemaatregelen bijzonder belangrijk. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen het Coronavirus en nauwgezet de maatregelen blijft opvolgen.”