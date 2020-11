Vilvoorde telt 338 coronaboetes op een maand: “Ik denk dat we de kampioen gaan zijn”

De ingrijpende coronamaatregelen leiden in Vilvoorde naar records aan coronaboetes. Tussen de afkondiging van de nieuwe verstrengde maatregelen op 13 oktober en afgelopen weekend werden in de Zennestad maar liefst 338 coronaboetes uitgeschreven. Goed voor een totaalbedrag van ongeveer 85.000 euro.

Het gaat om gemiddeld 12 boetes per dag. “Dat is gigantisch veel. Ik denk dat we zelfs de ‘kampioen’ gaan zijn. Het goede nieuws is dat het aantal vastgestelde inbreuken daalt", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “De hoofdbrok van de boetes gaat om het niet naleven van de mondmaskerplicht, voornamelijk in de schoolomgevingen en het station. Dat zijn dus de hotspots."

Ook de politiezone Zennevallei maakte vandaag cijfers bekend. Van maart tot en met november schreef de politiezone 600 processen-verbaal uit voor inbreuken op de coronamaatregelen. “De meest voorkomende zijn overtredingen op het samenscholingsverbod. Die zijn goed voor bijna de helft van alle inbreuken”, zegt woordvoerder Anneleen Adang.