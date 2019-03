Vilvoorde waakzaam na nieuwe melding Syriëronselaar

De twee scholieren werden door een moslimprediker aangesproken aan het station van Vilvoorde en vertrouwden de situatie niet. Ze meldden het gebeurde op school en die contacteerde de politie en de stad Vilvoorde. Het voorval kon tot nu toe onder de radar blijven maar belandde via een anonieme bron op onze redactie.

Wanneer we hem ermee confronteren, erkent Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) dat zulke verhalen hem nog bijna dagelijks bereiken. “Jammer genoeg. En dus zijn we nog bijzonder alert voor elke melding, elk incident dat zich voordoet dat verwijst naar radicalisme. Het zijn vooral kwetsbare jongeren die aangesproken worden met allerlei vormen van cowboyverhalen maar ook verhalen die kunnen leiden tot geweld. We moeten ons blijven organiseren en ons absoluut niet laten in slaap wiegen door het feit dat IS verslagen is in Syrië.”

Politie en gerecht hebben het voorval grondig onderzocht. De conclusie luidt volgens Bonte dat de man de jongeren enkel over zijn religie zou hebben aangesproken, maar niet om hen te ronselen als Syriëstrijders. De stad heeft in deze zaak ook nauw samengewerkt met de school waar de aangesproken jongeren schoollopen.