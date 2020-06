Vilvoorde zoekt tijdelijke invulling Focquet-site om jonge voetbaltalentjes kansen te bieden

De stad Vilvoorde is op zoek naar een tijdelijke invulling van de site Focquet in de wijk Broek, een markant overblijfsel uit de oude industriële geschiedenis van Vilvoorde. Het terrein met de iconische blauwe loods, is onderdeel van een reconversieproject waarbij naar een mix van wonen en gewone bedrijven wordt gestreefd, weg van zware industrie. In afwachting van een definitieve ontwikkeling wil de stad er nu een sportvoorziening van maken.