Vilvoordse scholieren spijbelen mee voor klimaatactie

Aan het Europakruispunt vlakbij het station verzamelden vanmorgen een duizendtal leerlingen van middelbare scholen uit het hele land. Ze spijbelen om deel te nemen aan een protestmars en vragen meer initiatieven om het klimaat te beschermen. De mars is een initatief van twee meisjes van een Antwerpse school die, naar het voorbeeld van de Zweedse scholier die het woord nam op de recente klimaattop in Polen, de actie elke donderdag willen herhalen tot ze van de overheden een signaal krijgen. Of alle aanwezigen toelating hebben van hun school, is niet duidelijk.

Onder de protestanten ook een delegatie van het College Vilvoorde. Een 15-tal scholieren kreeg het fiat van de directie, op voorwaarde dat ze allen een motivatie schreven voor hun actie.