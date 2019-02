Vilvoordse IS-strijdster veroordeeld tot 5 jaar cel

De 22-jarige Noura Firoud uit Vilvoorde is bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. De Vilvoordse verblijft momenteel in Syrië, waar ze gevangen zou gehouden worden.

Firoud was 17 toen ze in 2013 naar Syrië trok als echtgenote van Shariah4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki. De Vilvoordenaar zou aanvoerder zijn van een groep van 40 Belgische jihadi's die de 'gruwelijkste gewelddadigheden' pleegt, waaronder verkrachtingen en onthoofdingen. Toen Elouassaki sneuvelde in de oorlog, trouwde Firoud met een andere Vilvoordse IS-strijder, Ali Houdaifa. Ook hij zou intussen overleden zijn.

Het parket vervolgde Noura Firoud al voor de jeugdrechtbank, maar kon toen geen maatregel opleggen omdat ze in Syrië zat. Deze keer werd Firoud, bij verstek, veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep.Volgens de rechter heeft ze zich actief ten dienste gesteld van IS door te trouwen met een IS-strijder, hun kinderen op te voeden en te verzorgen. De rechter beval de onmiddellijke uitlevering van Firoud. De Vilvoordse zou momenteel gevangen worden gehouden in kampen van de Special Forces.