Vlaams Belang over uitspraak Raad van State rond faciliteitengemeenten: "Mokerslag voor Vlaams karakter van de Rand"

Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat de Raad van State het besluit van voormalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans over de aanleg van een taalregister in de faciliteitengemeenten heeft geschrapt. “De Raad van State degradeert de faciliteitengemeenten zo tot Brussels buitengebied”, klinkt het bij de oppositiepartij.

Door het besuit van Homans waren inwoners van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Drogenbos, Wemmel en Wezembeek-Oppem verplicht om telkens opnieuw een aanvraag in te dienen om een administratief document in het Frans te krijgen. De burgemeesters van de faciliteitengemeenten trokken daarop naar de Raad van State. In 2014 gaf die beide partijen gelijk en zocht een compromis waarbij Franstalige inwoners één keer om de vier jaar hun taalkeuze moesten opgeven. In een arrest van vorige maand bevestigt de Raad van State dat standpunt. De Raad van State zegt ook dat de Vlaamse regering niet meer mag steunen op de omzendbrieven Peeters en Keulen. Van de Raad van State mogen de faciliteitengemeenten de taalkeuze van hun inwoners ook opnemen in een register.

“Dit is niet alleen een mokerslag voor het broze Vlaams karakter van de Rand, het is ook een aanfluiting van de grondwet en van de taalwetgeving”, vindt Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans uit Beersel. “Voortaan kunnen alle inwoners die dit verzoeken hun gemeentelijke documenten in het Frans krijgen tot het einde der tijden. Op die manier is er amper nog enig verschil met Brussel en mag men dus geen enkele bereidheid meer verwachten van anderstaligen om Nederlands te leren en zich te integreren.” Vlaams Belang legt de kwestie volgende week in het Vlaams parlement voor aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Die liet gisteren al weten dat de uitspraak binnenkort wordt besproken binnen de Vlaamse regering.