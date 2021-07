In Vlaams-Brabant meer overlevingskans met covid op intensieve

Uit de data van Sciensano, die N-VA opvroeg, blijkt dat in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen in verhouding de minste covid-patiënten op intensieve zorg overleden (28 en 27 procent). In Henegouwen en in Luik was dat de helft meer (42 en 45 procent). Het hogere sterftecijfer is wellicht voor een deel te verklaren doordat in de ene provincie meer mensen wonen met onderliggende aandoeningen als obesitas en hoge bloeddruk dan in de andere. Maar mogelijk kunnen de cijfers ook wijzen op een verschil in kwaliteit van zorg. N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys wil daarom verder onderzoek naar de kwaliteit van de covid-zorg in ons land. Hij wil ook nagaan of we die covid-zorg niet beter concentreren in bepaalde ziekenhuizen.