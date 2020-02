Vlaamse hotelscholen nemen het tegen elkaar op in Wemmel

De spanning is vandaag te snijden in de keuken van GO TA Campus Wemmel. Daar strijden leerlingen van acht Vlaamse hotel- en toerismescholen voor de AEHT Cornet & Tourism Trophy. De winnaar mag naar de internationale competitie in Portugal.

De wedstrijd wordt elk jaar in een andere hotelschool in Vlaanderen georganiseerd. Dit jaar is dat dus in Wemmel. De deelnemers, leerlingen van acht hotelscholen uit heel Vlaanderen, krijgen drie uur de tijd om een op voorhand vastgelegd driegangenmenu mét aangepaste dranken op tafel te toveren. De teams zijn door loting samengesteld met leerlingen uit verschillende scholen. Ze kennen elkaar dus nog maar pas. Een professionele jury duidt nadien de winnaar aan. Die vertegenwoordigt ons land tijdens de Europese competitie in Aveiro in Portugal.