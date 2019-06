De politie is nog altijd op zoek naar de man die zondagavond een 17-jarige jogster heeft aangevallen in het Silsombos in Erps-Kwerps op de grens met Kampenhout. Het slachtoffer kon ontkomen zonder zware verwondingen, maar is wel erg onder de indruk van de feiten. De dader is voorlopig spoorloos.