Vlaanderen investeert in spelpakketten voor kwetsbare kinderen

Vlaanderen investeert 1 miljoen euro om pakketten te voorzien voor kwetsbare kinderen en jongeren. Die pakketten bevatten onder meer knutsel- en spelmateriaal. De actie werd afgetrapt in het Huis van het Kind in Asse.

De pakketten maken deel uit van Generatie Veerkracht. Dat is het actieplan waarmee Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bijkomende ondersteuning wil bieden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in tijden van corona. Daarvoor werd in totaal 4,5 miljoen euro uitgetrokken. 1 miljoen euro gaat naar de pakketten.

“De verdeling van deze pakketten verloopt onder coördinatie van de Huizen van het Kind. Ze worden op maat samengesteld uit spel-, knutsel-, sport- en vrijetijdsmateriaal”, zegt minister Dalle. “Verder bevatten de pakketten ook informatie over de Covid-maatregelen, het jongereninformatieplatform WAT WAT en de verschillende hulplijnen.”