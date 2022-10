Vluchtelingen kraken leegstaande panden in Machelen: 'Zelfde groep als in Vilvoorde begin dit jaar'

Op twee plaatsen in Machelen hebben vluchtelingen een leegstaand pand gekraakt. Het gaat in totaal om 33 personen die hun toevlucht hebben gezocht in een oude loods in de Kerklaan en een leegstaande hotelinfrastructuur voor langverblijvers in Bessenveld in Diegem. De politie heeft proces-verbaal opgesteld.

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt dat ze woensdag op de hoogte werden gebracht van de aanwezigheid van krakers op beide locaties. “Onze ploegen hebben de nodige vaststellingen gedaan”, zegt woordvoerster Catherine Bodet. “In de Bessenveldstraat werden 15 personen aangetroffen en in de Kerklaan 18. De respectievelijke eigenaars van de twee sites werden gecontacteerd.” Het gaat om gezinnen (27 volwassen van uiteenlopende leeftijden en 6 kinderen) van diverse nationaliteiten (Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië).

“Er is proces-verbaal opgemaakt in beide gevallen en die zijn overgemaakt aan beide eigenaars”, legt burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) uit. “Het gaat hier om een onrechtmatige bezetting van een pand. Het is aan hen om klacht in te dienen. De vrederechter moet zich daar dan eventueel verder over uitspreken. De identiteiten van alle betrokkenen zijn genoteerd. Ze zijn niet onrechtmatig in het land maar hebben geen vaste verblijfplaats. Door het speciaal statuut zijn met name de Oekraïners automatisch erkend.”

Voorlopig kan de gemeente niks meer doen volgens De Groef. “Een procedure van onbewoonbaarheid is ook geen optie want het zijn geen ‘echte woningen’. Het gaat enerzijds in de Kerklaan om een oude loods in de Kerklaan en het andere is hotelinfrastructuur bestemd voor langverblijvers zoals expats maar die nooit zijn afgewerkt. Op langere termijn is dit voor ons zeker wel niet houdbaar maar ik neem aan ook niet voor beide eigenaars.”

Opvallend: de Moldaviërs, die zich in de Kerklaan hebben gevestigd, zouden dezelfde zijn als in Vilvoorde begin dit jaar. Begin maart – vlak na het uitbreken van de oorlog – had een groep vluchtelingen een onderkomen gezocht in een zevental leegstaande panden vlakbij de oude Renault-fabriek. De panden, die eigendom waren van de Vlaamse Waterweg, werden nadien afgebroken. Vlak voor ze op deurwaardersbevel door de politie uit de panden zouden worden gezet verdwenen de Moldaviërs begin april echter spoorloos en ze bleven nadien onder de radar.

“Wij vermoeden inderdaad dat het om dezelfde vluchtelingen gaat”, vervolgt de burgemeester. “Beide groepen hebben gezegd dat ze bij mekaar willen blijven. Het is bijna allemaal familie. Ze vragen zelf geen opvang en hebben beloofd dat ze daar niet gaan blijven en iets ‘nieuw’ gaan zoeken. Maar waar dat mag zijn, is uiteraard onduidelijk.” De Groef benadrukt nog dat de problematiek los staat van het asielcentrum van Fedasil dat onlangs vlakbij is geopend.