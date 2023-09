Voor de vijfde keer banden gedumpt in Melsbroek: “Dader gevat”

De fameuze bandenstorter heeft opnieuw toegeslagen in Melsbroek. Aan de Vogelzangvijver werden in de nacht van zondag op maandag opnieuw 40 autobanden gedumpt in en naast het water. Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) is de dader gevat. Meer informatie wordt er voorlopig niet vrijgegeven.

Het is al de vijfde dergelijke storting op het grondgebied van Steenokkerzeel. In de eerste helft van september werden al drie nachten op rij banden gedumpt. “De nacht van zaterdag 2 op zondag 3 september werd een eerste lading in de Vogelzangvijver gegooid”, zegt burgemeester Ryon. “Een nacht later was de Ravaartstraat aan de beurt. En de nacht daarna was het opnieuw raak, in de gracht aan de Sasweg”.

Ook in het weekend van 9 en 10 september werden banden gedumpt in de Vogelzangvijver. “En dat heeft zich in de nacht zondag op maandag herhaald”, zegt burgemeester Ryon. “Deze keer ging het om een 40-tal banden. In het totaal gaat het nu al om een 250-tal stuks.”

Aangezien de stortingen kort op elkaar volgen, gaat het hoogstwaarschijnlijk om dezelfde dader(s). Het vermoeden ging aanvankelijk uit naar een bandencentrale die op een illegale manier probeert af te geraken van oude banden.

Er werden extra verplaatsbare camera’s geïnstalleerd en het gerechtelijk onderzoek loopt. Aan onze redactie zegt Ryon intussen dat de dader gevat is. Wie dat is en welke motieven de dader had, is nog niet duidelijk. Maar informatie wordt nog niet vrijgegeven.