Voorbeschouwing: stoot Kester-Gooik door naar eerste provinciale?

In de tweede provinciale kan Kester-Gooik dit weekend de promotie afdwingen naar eerste provinciale. In de eindronde won Kester-Gooik vorige week de heenwedstrijd met 2-0 van Bekkevoort. Een goeie uitgangspositie voor de terugwedstrijd van morgen. Als Kester-Gooik promoveert, speelt de fusieclub voor het eerst in haar geschiedenis in eerste provinciale. Hoe leven ze in Gooik toe naar dat historisch moment?

Kester-Gooik kan de wedstrijd zaterdag ontspannen aanvatten, want na de heenmatch staat de fusieclub met anderhalf been in eerste provinciale. Een scenario dat de stoutste dromen overtreft. “Ik denk dat al wie met Kerstmis daar geld zou op ingezet hebben, nu heel rijk zou zijn,” lacht trainer Stef Vansintjan. “Toen was er geen sprake van dat we het zo ver zouden schoppen. Al denk dat ik we de basis gelegd hebben tijdens de winterstop.”

De promotie naar 1ste provinciale zou een unicum zijn in de clubgeschiedenis. Alles is al aanwezig voor een groot titelfeest. Maar spelers en trainer zijn nog op hun hoede voor het fysieke voetbal van Bekkevoort. Want de Champions League toonde aan wat powerplayvoetbal kan veroorzaken. “Het was wel wat dramatisch in de Champions League,” aldus speler Arne Vanguchte, “Ik hoop dat er bij ons minder drama zal zijn. We gaan zaterdag uit van onze eigen sterkte en als we spelen zoals vorige week, denk ik dat we feest zullen kunnen vieren.”