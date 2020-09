Voormalige zorgleerkracht bekent verkrachting en aanranding van leerlingen

Een 28-jarige man die tijdelijk zorgleerkracht was in het Sint-Theresiacollege in Kapelle-Op-den-Bos, heeft bekend dat hij verschillende minderjarige meisjes uit die school heeft aangerand en verkracht. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.

De man was in 2017 aan de slag als vervangend zorgleerkracht op het Sint-Theresiacollege in Kapelle-Op-Den-Bos en zou toen minstens drie minderjarige leerlingen hebben aangerand of verkracht. Hij misbruikte zijn positie om hun vertrouwen te winnen en ging met zijn slachtoffers naar de sauna of op café. "Hij is toen een 17-jarig meisje gevolgd in de toiletten, heeft haar daar betast en gezegd dat hij seks met haar wilde”, zei de openbaar aanklager tijdens het proces. “Daarna is hij het meisje blijven trakteren op wijn, haar meegenomen naar huis en verkracht.”

Een ander meisje zou hij achtervolgd hebben in het Prinsenbos in Grimbergen. Uit het onderzoek bleek dat de twintiger zijn slachtoffers heel makkelijk kon manipuleren om vervolgens zijn lusten op hen bot te vieren. Het Sint-Theresiacollege heeft zich burgerlijke partij gesteld. “De reputatieschade is enorm. De beklaagde was er werkzaam als leerkracht en had toegang tot alle leerlingenfiches en kon zo zijn slachtoffers uitkiezen”, aldus de raadsman van de school. Niet alleen het parket van Halle-Vilvoorde tilt zwaar aan de feiten, maar ook de eigen advocaat van de verdachte wond er geen doekjes om.

“Hij heeft gedrag getoond dat, ondanks zijn leeftijd, onaanvaardbaar is”, pleitte meester Frédéric Thiebaut. “Los van de juridische schuldvraag, was dit om ‘zum kotzen’, laat dat duidelijk zijn. Hij had afstand moeten nemen van die meisjes in plaats van er mee op café te gaan of afspraakjes te maken in een privésauna. Dat is hallucinant gedrag en een voorbeeld van zijn normvervaging op dat moment.”

In de zomer van 2019 sloeg de man opnieuw toe in Frankrijk. Hij verkrachtte er een meisje toen die de weg naar haar camping niet meer terugvond. De verdachte was toen vrij onder voorwaarden en werkte als DJ op feestjes. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man een verlaagd schuldbesef heeft en weinig empathie toont. De man bekende de feiten grotendeels en riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar. Het vonnis valt op 2 oktober.