Vooruitblik: Liedekerke ontvangt zondag leider Linden

In de eerste provinciale van het voetbal is Liedekerke de enige regioploeg die het goed doet. Alle ploegen uit ons zendgebied staan in de rechterkolom, behalve Liedekerke. Het team van trainer Winderickx is derde met twee punten minder dan leider Linden. Zondag ontvangt Liederkerke Linden en daar kijken ze naar uit.

9 op 9 en opgerukt naar de derde plaats. Zo staat Liedekerke er voor. De 2-3 winst in Veltem van afgelopen zondag leidde tot heel wat opluchting in Liedekerke. Pas na elf matchen slaagden de ambitieuze Pajotten er eindelijk in om een reeks neer zetten. “Laat ons zeggen dat we moesten zoeken om bepaalde dingen weer op gang te krijgen, maar dat is nu dus gelukt,” zegt trainer Jeroen winderickx.

De uitblinker van de Liedekerkse opmars is Steve Desaegher. 37 jaar, maar onverslijtbaar. Tegen Veltem was de doelpuntenmachine goed voor twee goals en een assist. Hij profiteerde van de tactische aanpassing die de coach doorvoerde. Die posteerde Van Der Voorde in de plaats van Verhavert als tweede spits, een gouden zet. “Yannick is iets vinniger, iets meer balvast ook. Simon kan nu op de rechtse flank zijn snelheid wat meer benutten en dat werpt natuurlijk ook zijn vruchten af,” legt Steve Desaegher uit.

Zwart beest

Tegen leider Linden wil Liedekerke bevestigen wat het waard is, maar Linden is het zwarte beest. Vorig seizoen verloor Liedekerke de titel na een 1 op 6 tegen de Lubbekenaren, die zichzelf toen redden van degradatie. Al is er van revanchegevoelens geen sprake. “Ik heb dat nog nooit gehad,” aldus Desaegher. “Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen, of dat nu tegen de eerste of tegen de laatste is.”