Vrederechter Gilbert Putteman schrijft boek over beroep

bert Putteman, de vrederechter van het kanton Vilvoorde, heeft een boek geschreven. "Een vrederechter vertelt ..." is een vlot geschreven en fraai geïllustreerd boek waarin de auteur aan de hand van een zestigtal praktijkgevallen de lezer meeneemt in de boeiende, soms ietwat absurde wereld van een vrederechter.

Van alle rechters staat de vrederechter het dichtst bij de burger. Zijn bevoegdheden zijn zo ruim dat hij bijna alles moet behandelen wat fout loopt in ons dagelijks leven. Toch weten de meeste mensen dat niet want zij komen nooit in aanraking met een vrederechter, en het is in de eerste plaats voor hen dat Gilbert Putteman zijn boek schreef.

"Een vredrechter is voor mij iemand die tussen het volk staat, die aan hun ziektebed staat wanneer er een bewindvoerder moet aangeduid worden of die mee de ladder opklimt in geval van expertise. Hij is een beetje de barometer van de samenleving", zegt Gilbert Putteman.

Maar daarnaast geeft Gilbert Putteman in zijn boek ook blijk van een grote kennis en liefde voor zijn regio én voor de beeldende kunsten. Hij beschrijft onder meer ontmoetingen met Vilvoordse kunstenaars Ulrike Bolenz, Guido Verhaeghe en Rik Poot. Het boek is geillustreerd met foto's en een aantal tekeningen van cartooniste Cordelia.

"Een vrederechter vertelt...." wordt officieel voorgesteld op 22 januari in het stadhuis van Vilvoorde maar is nu al te bestellen via de website van de uitgeverij Knops Books.