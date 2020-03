Vrijwillige Bloedgevers Bever vieren 30ste verjaardag

In Bever was het gisteren alle hens aan dek. Dat was te danken aan de Vrijwillige Bloedgevers Bever. Zij proberen ieder jaar op een originele manier volk te lokken. Voor hun 30ste verjaardag deden ze dat met een tractorstoet, en dat heeft geloond. Liefst 311 bloedgevers kwamen langs en dat is uitzonderlijk. Geen enkele gemeente in Vlaanderen geeft namelijk meer bloed.

Dat bleek ook begin januari nog uit een rapport van het Rode Kruis Vlaanderen. Gemiddeld geven er per gemeente 3% van de inwoners bloed, in Bever is dat 11 procent. "Ik weet echt niet wat de formule is. Je moet de mensen goed en warm ontvangen en er een feest van maken. De mensen komen niet enkel om bloed te geven, maar ze komen ook voor een taartje, een pintje, voor iets te drinken, een tas koffie", zegt Phillipe Albert van de Vrijwillige Bloedgevers Bever.