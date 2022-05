Walter De Donder geen kandidaat-voorzitter cd&v

Walter De Donder is geen kandidaat om Joachim Coens op te volgen als voorzitter van cd&v. Dat meldt de burgemeester van Affligem in een videoboodschap.

Na de barslechte peiling voor cd&v van VRT NWS en De Standaard, gooide voorzitter Joachim Coens vorige vrijdag de handdoek in de ring. Naast Vilvoordenaar Sammy Mahdi overwoog ook Walter De Donder om zich kandidaat te stellen om Coens op te volgen. "Velen zullen denken waar ik mij mee moei, maar ik ben bezorgd over de toekomst van de partij. En het is toch niet fout om je nek uit te steken?", zei De Donder daarover eerder deze week aan RINGtv

Maar enkele dagen later beslist De Donder om zich dan toch geen kandidaat te stellen. In een videoboodschap wenst hij Sammy Mahdi alle succes en rekent erop dat de Vilvoordenaar afrekent met de fouten uit het verleden. De Donder houdt in zijn videoboodschap tot slot een pleidooi om meer te luisteren naar de lokale basis van de partij.