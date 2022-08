Warme droge zomer is goed nieuws voor Belgische wijnbouwers

Het warme, droge zomerweer is voor veel landbouwers een doorn in het oog, maar voor de wijnboeren is het een zegen. Door de warmte en het vele zonlicht zijn de druiven talrijker en vroeger rijp dan gemiddeld. “Er zit toekomst in de Belgische wijnbouw”, hoorden we op wijndomein Dappersveld in Elingen.