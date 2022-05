Waterbus pendelt weer tussen Vilvoorde en Brussel

De Waterbus vaart weer uit. Tot 31 oktober kan je dagelijks klokvast pendelen met de boot op het kanaal tussen Vilvoorde en het centrum van Brussel. De Waterbus is het ideale alternatief voor wie in de hoofdstad moet zijn, maar de files, parkeerproblemen en wegenwerken grondig beu is. Bovendien kan je gemakkelijk je fiets, rolstoel of kinderwagen mee aan boord nemen.

De Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel wordt gebruikt voor allerlei stressarme verplaatsingen in de Kanaalzone die vlot te combineren zijn met tram-, bus en metrolijnen. Dat gaat over toeristische en culturele uitstappen maar ook over woon-werkverkeer.

De Waterbus vaart elke werkdag vier keer heen en terug tussen de Steenkaai in Vilvoorde en Sainctelette in Brussel, in juli en augustus is dat ook in het weekend. Een enkele tocht Vilvoorde-Brussel kost 3 euro. Er zijn verschillende haltes onderweg, over het gehele traject doet de Waterbus 55 minuten. De uurregeling van de Waterbus vind je op deze website.