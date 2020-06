Waterschotten tegen wateroverlast in Halse winkelstraten

De handelaars op de hoek van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt kregen de voorbije jaren al ontelbare keren water binnen na een hevige regenbui. Ook vorig jaar nog, ondanks het feit dat de riolering in de Basiliekstraat vernieuwd werd. Ook de bufferbekkens bieden op die plek te weinig soelaas. “Het kruispunt van de twee winkelstraten blijft een kritiek punt omdat het bijzonder laag ligt en de riolering er ook al het water moet slikken van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg”, legt schepen van Openbare Werken Johan Servé uit. “Op termijn zal er werk worden gemaakt van een bijkomende buffercapaciteit hogerop, zodat er minder water van de hoger gelegen wijken naar het centrum stroomt. Maar dit vraagt studiewerk en ook aardig wat infrastructuurwerken. In afwachting daarvan heeft de stad nu mobiele dijken aangekocht die de handelaars op de kritieke locaties zullen beschermen tegen wateroverlast.” De waterschotten kunnen in amper 30 seconden gemonteerd worden. “Een snelle opbouw is immers uiterst belangrijk als het water zich een weg zoekt. De waterschotten zijn ook helemaal aangepast aan de structuur van de deuringangen of kritieke punten waarlangs het water binnenstroomt bij overlast. Ze worden als het ware op maat gemaakt en zijn daardoor ook een pak efficiënter. De voorbereidende werken hiervoor zullen echter zo’n 10 weken in beslag nemen”, geeft Servé nog mee.