Wemmel deelt gratis sneltesten uit aan inwoners

De komende maanden zullen in het vaccinatiecentrum van Wemmel 60.000 mensen uitgenodigd worden voor hun derde vaccin. Maar ook inwoners die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen zich aanmelden. Wemmel wil zijn inwoners ook overtuigen van het nut van zelftests. In aanloop naar de eindejaarsperiode stuurt de gemeente naar ieder huishouden een brief met een QR-code, die recht geeft op twee gratis sneltesten.

“Met die testen kan je veilig familiefeesten organiseren”, meent burgemeester Walter Vansteenkiste. “Je aan je genodigden verzekeren dat jij op dat moment niet besmettelijk bent. De sneltesten geven geen uitslag of je drager bent van het coronavirus, ze bepalen wel voor meer dan 99 procent of je al dan niet besmettelijk bent. Voor een feest is dat toch wel erg belangrijk.”