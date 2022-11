Het gemeentebestuur van Wemmel heeft in de Ridderlaan een eerste afvalstraat in gebruik genomen met ondergrondse containers voor papier en karton, glas én restafval. Die laatste fractie is betalend. “We willen de Wemmelaar aanzetten om veel beter te sorteren”, klinkt het.

“Uit het laatste onderzoek dat afvalintercommunale Intradura op ons grondgebied deed, blijkt dat ongeveer 64 procent van het afval in de restafvalzak er niet in thuishoort, maar perfect kan gesorteerd worden”, zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Het gaat dan om zoals papier en karton, glas, plastiek- metaal en drankverpakkingen (PMD) en groente- fruit- en tuinafval (GFT). Liefst 44 procent van de restafvalzak is gevuld met GFT. Dat kan in de witte zak en is veel goedkoper.”

Sorteren

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) legt gemeenten strikte doelstellingen op om beter te sorteren. “Momenteel produceert elke Wemmelaar gemiddeld 143 kilogram restafval per jaar”, gaat de schepen verder. “Volgend jaar mag dat nog 130 kilogram zijn en tegen 2030 nog 83 kilogram. Die doelstelling halen we nooit als we de mensen niet aanzetten om beter te sorteren.”

Afvalstraten zijn volgens schepen Jonckheere daar één middel voor. “Een afvalstraat is combinatie van verschillende ondergrondse containers waar de mogelijkheid gegeven wordt aan de burgers om hun restafval en papier en karton en glas te deponeren wanneer ze dat zelf willen. Zo moeten ze niet wachten op de wekelijkse ophaling.”

60 eurocent

“Glas en papier zijn er gratis te deponeren, voor restafval betaal je 60 eurocent voor dertig liter. Daarvoor kan je je identiteitskaart opladen, die dan dienst doet als betaalkaart. Het restafval moet dan niet in een officiële Intradura-restafvalzak, maar mag in een gewone zak.

Mensen kunnen hun restafval ook deponeren in het rescyclagepark in een container. Daar moet het restafval wel in een officiële zak van Intradura worden aangeboden. Het is ook zo dat er twee extra afvalstraten komen, in de Hugo Verrieststraat en op de hoek van de Vanden Broeckstraat en Vertongenstraat.”

Tweewekelijks

Het invoeren van afvalstraten moet het ook mogelijk maken om de frequentie van ophaling van restafval te verminderen. “In acht gemeenten van Intradura wordt het restafval tweewekelijks in plaats van wekelijks opgehaald”, vertelt de schepen. “Daar merkt de intercommunale dat er ook beter wordt gesorteerd en dus uiteindelijk minder restafval wordt aangeboden tijdens de ophaalronde. De ophaalrondes met de helft verminderen, is ook een forse kostenbesparing.”

“Op termijn zal Wemmel ook gaan van een wekelijkse naar een tweewekelijkse ophaling van het restafval, zoals in andere gemeenten. De afvalstraten zijn dan een alternatief als je niet kan wachten op de ophaaldag. De GFT-ophaalronde blijft wekelijks.”