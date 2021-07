Wemmel stopt met gemeentelijke schoolbussen

“Wemmel telt rond de 2.000 leerlingen, waarvan er 1.200 schoollopen in het gemeentelijk basisonderwijs”, vertelt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Daarvan maakten er tot voor corona een veertigtal gebruik van de gemeentebus om naar en van school te gaan. Maar door corona was er het laatste jaar geen busvervoer mogelijk. We merkten dat de ouders zelf een oplossing vonden. De scholen zijn centraal in onze gemeente gelegen. Wemmel is bovendien een kleine gemeente (8,74 km2) en vanuit je woonplaats ben je op maximum één kilometer verwijderd van de school. Die afstand is doenbaar voor iedereen. Daarvoor schoolbussen inzetten, is geen kerntaak van de gemeente.”

Duur

“Het is ook zo dat dit schoolbusvervoer enorm duur is. Kinderen betaalden per dag 90 eurocent, maar die prijs dekt lang de kosten niet. Niet alleen qua personeel en het standby houden van chauffeurs, maar ook qua onderhoud, verzekering, stalling, en zo meer. We hebben in de gemeente ook te weinig plaats om twee grote bussen permanent te stallen. De technische dienst is verspreid over verschillende vestigingen in de gemeente.”

“Eén bus is nu bovendien twintig jaar oud en mag niet meer in de Lage Emissiezones (LEZ) in Brussel, Antwerpen en Gent. Dat betekent ook dat die dus niet meer voor uitstappen naar daar kan worden ingezet. De andere is vrij recent, maar we beslisten om beide bussen te verkopen. We hopen voor de nieuwste bus wel nog een mooie som te krijgen.”

Het gemeentebestuur zal wel alle andere busdiensten, zoals die voor het schoolzwemmen, schooluitstappen, voor verenigingen, senioren en het dienstencentrum, uitbesteden. De uitbesteding wordt geraamd op 242.000 euro.