Wemmels burgemeester Vansteenkiste getroffen door beroerte

De avondmarkt met de go-cartrace in Wemmel,is traditioneel een publiekstrekker, met honderden bezoekers. Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) was op dat moment ook aanwezig. Plots kreeg hij een beroerte. Vermoedelijk gaat het om een trombose. De burgemeester werd door de MUG overgebracht naar het UZ-Jette. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

Observatie

Gevraagd om een reactie via een SMS-bericht, liet Vansteenkiste vanuit het ziekenhuis in observatie weten dat hij “volgende week op het college zal zijn.” Al zal dat volgens de laatste berichten eerder via een online-Teams-vergadering zijn.

De burgemeester zal sowieso ook niet aanwezig zijn op de gemeenteraad van donderdag 25 mei. “Hij heeft veel rust nodig, zo kregen we te horen”, zegt Algemeen Directeur Audrey Monsieur van de gemeente Wemmel. “Het schepencollege van donderdag 25 mei 2023 zal nu moeten beslissen over de tijdelijke herverdeling van de bevoegdheden.”

Waarnemend burgemeester

“Monique Van der Straeten (LB Wemmel) wordt dan tijdelijk waarnemend burgemeester. We wachten nu de beraadslaging af van het schepencollege. We hopen dat de burgemeester snel kan revalideren en ook snel terug kan komen.”

Walter Vansteenkiste is naast burgemeester, ook lid van de raad van Bestuur van Haviland, IBEG en Sibelgas. Hij is ook zeer actief in de Burgemeestersconferentie van de Rand en is tevens voorzitter van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het is nu verder afwachten hoe Wemmel politiek verder zal gaan. “Het komt wel goed, dat heeft de burgemeester me zelf gezegd”, zegt Algemeen Directeur Audrey Monsieur.