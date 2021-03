Wemmelse school tien dagen dicht na reeks besmettingen

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Wemmel is maandag na schooltijd met onmiddellijke ingang voor tien dagen gesloten. Tot nu toe zijn er zo’n 15 coronabesmettingen vastgesteld, verspreid over leerlingen en leerkrachten over verschillende klasgroepen.

Omdat er mogelijk nog meer besmettingen zijn, sluit de school in Wemmel al zeker tien dagen de deuren. “Er wordt geen testing gedaan op school zelf", zegt schepen van Onderwijs Raf De Visscher. "We gaan nu de afkoelingsperiode gebruiken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Allicht zal de school pas maandag 29 maart open gaan. Zo winnen we een weekend en kan het virus verder worden bedwongen. We volgen de situatie op de voet op.”

Het gaat om de Britse coronavariant in de Wemmelse school. 440 kleuters en leerlingen moeten noodgedwongen tien dagen in quarantaine blijven. “Er wordt in die periode geen opvang voorzien op school. Er is geen reden tot paniek, maar deze periode zal verdere besmetting kunnen uitsluiten. Zo krijgen we het virus samen onder controle”, aldus schooldirectrice Karien Roels.