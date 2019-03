Werknemers Eternit opnieuw aan de slag

Eternit kreeg groen licht van een arbeidsgeneesheer om de fabriek vandaag opnieuw te openen nadat er vorige week asbestdeeltjes werden gevonden. Er zou geen gevaar zijn voor de 500 werknemers, maar de vakbonden gaven een negatief advies. De werknemers volgden dat advies op en weigerden vanochtend de fabriek binnen te gaan.

“De fabriek ligt stil, zowel de morgen- als de dagploeg heeft het werk neergelegd. In de lucht werd geen asbest aangetroffen. Maar mensen zijn toch ongerust,” zegt vakbondsman Freddy De Ruysscher.

In de vooravond werd een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie. Daarop gingen de werknemers opnieuw aan de slag. "Morgen is er een overleg gepland met onder meer de arbeidsinspectie om op basis van de kleefstalen enkele maatregelen op korte termijn te nemen. Later deze week werkt Eternit in samenwerking met asbestverwijderaar Renotec een grondig saneringsplan uit voor de fabriekshal," aldus Freddy De Ruysscher.