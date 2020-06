Werkzaamheden home Jan Van Gysel eindelijk gestart

In Meise zijn de werkzaamheden aan het home Jan Van Gysel in de Krogstraat officieel begonnen. Binnen een jaar kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in de vijftien volledig vernieuwde studio’s. De oppositie vreest intussen dat het project peperduur is geworden, omdat het al jaren aansleept.