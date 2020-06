'Weule Put' wordt grote groene long voor Zaventem

In Zaventem komt er een nieuwe groene long van vijf hectare groot. Het project wordt gerealiseerd in Sint-Stevens-Woluwe, aan de Frans Smoldersstraat waar de huidige voetbalinfrastructuur verdwijnt. De gemeente investeert zo’n 45.000 euro in 'Weule Put', zoals de plek in de volksmond wordt genoemd.

'Weule Put' zal deel uitmaken van een groene verbinding gelinkt aan de Woluwe. Die start aan de Mellaertsvijvers in Sint-Pieters-Woluwe en loopt tot in Vilvoorde, waar deze rivier uitmondt in de Zenne.

Eerder werd al een nieuw wandelpad vanaf de Hippocrateslaan tot aan het containerpark in Kraainem aangelegd. “De volgende fase in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voorziet een vernieuwing en uitbreiding van het wandelpad vanaf Kraainem tot aan de Grote Kloosterstraat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Een deel wordt aangelegd als vlonderpad. Daarbij zal de sterk verouderde voetbalinfrastructuur en het grasveld vervangen worden door bos en park. Het gaat over 5 hectare toegankelijk groen, waarbij de Woluwe centraal zal staan met bijkomende waterbuffering in tijden van droogte, maar evengoed in tijden van wateroverlast.” Het synthetisch grasveld blijft voorlopig nog behouden omdat het nog in goede staat is. De timing van de afbraak wordt goed afgestemd met de aanleg van de nieuwe voetbalbalinfrastructuur aan de Eversestraat.”

Chiro

Chiro Woluwe, dat een deel van haar lokalen in de Smoldersstraat heeft, kan op die site blijven. Omdat de jeugdbeweging ook nog in een gebouw in de Kleine Kerkstraat huist, vraagt de gemeente hen om na te denken om alle lokalen samen te brengen in de nieuwe groene long.