Weyts: “Scholen volledig openhouden is het veiligste”

Alle scholen in code geel. Dat is het advies van minister Weyts. “Ik heb ervoor gevochten om die scholen open te kunnen krijgen en open te houden”, aldus Weyts. “Als we nu naar code oranje gaan, wil dat zeggen dat de tweede en derde graad van het secundair om de week thuis zullen zitten. We moeten toch de illusie niet koesteren dat die gewoon braaf thuis gaan zitten. Je zal ze zien op speelpleintjes of op straat. Dat is geen goed idee.”

Een uitspraak die bij de Vlaamse Scholierenkoepel in het verkeerde keelgat schiet. “Voor wie houdt de minister ons? Het is even goed naïef - en schofferend - om te stellen dat scholieren niet verantwoord zouden kunnen omgaan met dat thuiszitten. Wij denken toch dat we dat in de afgelopen maanden al aangetoond hebben”, haalt de Vlaamse Scholierenkoepel uit naar Weyts.

Weyts pleit voor een lokale aanpak. “Gemeenten moeten lokaal kunnen beslissen aan de hand van een aantal indicatoren. Als het aantal besmettingen sterk stijgt, kan een gemeente ingrijpen. Maar als je die stijging kan terugbrengen tot een uitbraak in een woonzorgcentrum, moet je toch geen scholen gaan sluiten”, aldus Weyts.