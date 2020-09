Weyts onderzoekt Franstalige eindtermen in de zes faciliteitengemeenten

De kwestie is al jaren een heikel politiek thema. 10 Franstalige scholen in Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sint-Genesius-Rode worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. Maar de bevoegdheid voor de doorlichting van die scholen ligt bij de Franstalige Onderwijsinspectie. De Franstalige scholen kregen tot nog toe elk jaar een uitzondering om de Franstalige eindtermen te mogen volgen. Nu het aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is om opnieuw die uitzondering toe te staan, wil hij eerst een onderzoek naar de eindtermen die in de scholen gehanteerd worden. “Een onafhankelijke commissie zal nu nagaan of de gebruikte eindtermen gelijkwaardig zijn met de Vlaamse eindtermen”, zegt Weyts. “Deze scholen vragen aan Vlaanderen miljoenen euro’s aan omkadering en werkingsmiddelen, maar we hebben eigenlijk geen zicht op de onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Dit is een absurde situatie die al jaren aansleept. Het is tijd om de discussie te objectiveren. Laat experts nagaan of de eindtermen in deze scholen voldoen aan de Vlaamse verwachtingen. En hoe is het gesteld met het Nederlands, zo belangrijk in onze regio? We moeten de lat overal even hoog leggen, in álle scholen die werken met Vlaamse middelen”. De Vlaamse regering beslist tegen het einde van dit jaar of de Franstalige scholen opnieuw een uitzondering krijgen om de Franstalige eindtermen te volgen.