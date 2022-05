Wielrenner Emiel Van Cauter heeft voortaan eigen plein

In Meuzegem, een gehucht van Meise, is een plein genoemd naar Belgisch kampioen wielrennen bij de amateurs Emiel Van Cauter (1931-1975).

Het plein aan de kerk en het geboortehuis van Emiel Van Cauter in Meuzegem heet voortaan het Emiel Van Cauterplein. Gisteren werd het naambordje officieel ingewijd. Emiel Van Cauter, die stierf in 1975, is ook begraven op het kerkhof aan de Meuzegemse kerk. Er is ook een Emiel Van Cauter-mountainbikeroute. Die start aan de Sportschuur in Wolvertem.