Wielrenner Jasper Paridaens uit Elingen bij Pepingen fietst niet alleen op de weg, maar ook in zijn garage. Daar doet hij aan e-cycling, virtuele wedstrijden fietsen. Het is een oprukkende hype, er bestaat zelfs al een Belgisch én Wereldkampioenschap voor. Jasper is twee keer gekwalificeerd om deel te nemen.

Wielrennerstalent uit onze regio is ook top in e-cycling

Het mag gezegd: Paridaens is goed in e-cycling. Zo goed dat hij bij BZR-SPSD Zwift Team rijdt, het sterkste e-sports team van de Benelux dat bovendien ook de nummer één is op de e-sports ranking. Paridaens ontdekte de sport tijdens de coronapandemie: “Er waren geen wielerwedstrijden buiten en toen was dit een manier om mijn conditie en het competitiegevoel wat te onderhouden, “licht hij toe. “Stilaan is dit geëvolueerd naar een aftakking van het wielrennen, net zoals het veldrijden en het pisterijden.”

Op topdagen traint Paridaens online met meer dan 20.000 andere renners van over de hele wereld, maar buiten fietsen blijft de hoofdbrok van zijn activiteiten. “E-racing is gewoon een leuk alternatief,” zegt hij daarover. En ook daar is Paridaens ambitieus in: “Ik wil een zo goed mogelijk resultaat neerzetten.” Hij is trouwens niet de enige e-renner uit onze regio die naar het BK en WK mag. Ook Matthias Deroose uit Wambeek neemt deel.