Winkeldieven geklist met 22 flessen sterke drank en 19 zakken pistachenoten

De politie heeft vrijdag drie winkeldieven bij de lurven gevat in Kampenhout. Ze waren er in de Aldi van Berg vandoor gegaan met 22 flessen sterke drank en ook een 20-tal zakken pistachenoten. Dat laatste item blijkt vreemd genoeg zeer gegeerd bij winkeldieven.

De diefstal vond vrijdag in de late middag plaats. De drie hadden hun rugzakken gevuld met flessen sterke drank en zakjes pistachenootjes en zetten het vervolgens op een lopen. “Iemand van het winkelpersoneel is hen nog achterna gegaan”, vertelt korpschef Filip Van Steenbergen. “Er stond echter een vluchtvoertuig staan en zijn daarmee weggereden. Camera’s merkte de wagen niet veel later op in de Mechelsesteenweg. Op de parking van een ander Awarenhuis hebben we het voertuig met Franse nummerplaat kunnen onderscheppen. Mogelijk wilden de drie inzittenden daar nog een slag slaan."

De politie troffen ook drie rugzakken aan waarin de gestolen goederen zaten. De buit bedraagt 22 flessen sterke drank en 19 zakken met pistachenootjes. “Het klinkt een vreemde buit, maar die pistachenoten hebben een zekere doorverkoopwaarde. Het gaat om een fenomeen dat al langer de kop opsteekt en dat zeker niet onbekend bij de grootwarenhuizen. Er zijn in onze zone recent diefstallen gebeurd die in aanmerking kunnen komen maar ook in de ruime omgeving”, besluit Van Steenbergen.