Woonmodules dalen neer boven iconische fuifzaal

Spectaculair hijswerk aan en rond de oude danszaal Limbourg in Pepingen vanmiddag voor de plaatsing van 15 woonmodules. RINGtv was erbij en keek met open mond.

Via uitzonderlijk vervoer (4,5 op 14 meter!) werden vanmiddag 15 complete woningmodules naar de Ninoofsesteenweg in Pepingen gebracht. ModuleHome, dat woningen bouwt in modulaire houtskeletbouw, poot 15 van zulke duurzame en verplaatsbare woonmodules neer op de terreinen van zaal Limbourg, een iconische dans-en fuifzaal die floreerde in de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw. De locatie krijgt zo een bijzondere nieuwe bestemming. De firma plaatst deze 15 wooneenheden binnen de bestaande buitenmuren met een torenhoge kraan. U ziet de indrukwekkende beelden van de operatie vanavond in ons nieuws.