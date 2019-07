Woonproject Rubensveld ligt opnieuw op tafel

Het gaat om de vierde bouwaanvraag van de projectontwikkelaar in vier jaar tijd. In de eerste fase wil die 56 woningen bouwen op het Rubensveld, waar in totaal 81 woongelegenheden kunnen gebouwd worden. Het openbaar onderzoek naar de nieuwe plannen loopt vanaf 16 juli tot en met 14 augustus.

De vorige bouwaanvragen werden geweigerd door de gemeente Opwijk. Ook de buurtbewoners zien de ontwikkeling van het Rubensveld niet zitten. Het is dan ook de vraag of deze aanvraag wel groen licht zal krijgen. Opwijk zegt dat het gebied enkel aangesneden mag worden als er woonbehoefte is. Volgens de gemeente is die er vandaag niet.

Een recente scan van de Vlaamse Bouwmeester concludeert bovendien dat het gebied beter open ruimte blijft. Ook de buurtbewoners zetten de strijd voort. "We werken aan nieuwe bezwaarschriften. De fundamentele bezwaren tegen het project blijven dezelfe," laat Verenigde Straten weten.